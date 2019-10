Piraten en zeemeerminnen baas in Sea Life Bart Huysentruyt

29 oktober 2019

14u26 3 Blankenberge De actie van Sea Life Blankenberge om verklede kinderen gratis toe te laten in het park zorgt voor een overrompeling.

Kinderen onder de twaalf jaar die zich verkleden in een piraat of zeemeermin mogen op dinsdag 29 oktober helemaal gratis binnen. Dat kondigde onze krant eerder al aan. De actie is een overweldigend succes, laat het park weten. Overal in Sea Life lopen verklede kinderen rond. Er is ook heel veel te beleven. De kinderen kunnen zich ook laten schminken of meer te weten komen over het leven als piraat of zeemeermin. De actie geldt nog een hele dag.