Pier van Blankenberge ligt bedolven onder tonnen zand na doortocht storm Ciara Mathias Mariën

11 februari 2020

14u18 2 Blankenberge De Pier van Blankenberge ligt na de doortocht van storm Ciara onder tonnen zand. De technische dienst van de stad zal de komende tijd een flink karwei hebben om alles zandvrij te maken.

De berg zand op de legendarische Pier levert dan wel mooie kiekjes op voor passanten, een ideale situatie is het niet. Het stadsbestuur wil de doorgang zo snel als mogelijk vrijmaken. Eenmaal het stormweer gepasseerd is, zal een inventaris gemaakt worden van alle schade aan het openbaar domein. Verwacht wordt wel dat de Pier vrijmaken meer dan enkele dagen zal duren, aangezien er tonnen zand is opgewaaid.