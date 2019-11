Parket vordert internering voor man die z’n vriendin probeerde te wurgen Siebe De Voogt

13u09 0 Blankenberge Het Brugse parket vraagt de internering van een dertiger uit Blankenberge die terechtstaat voor een poging tot doodslag op zijn vriendin. T.G. probeerde het slachtoffer afgelopen zomer te wurgen tijdens een hoogoplopende ruzie, maar ontkent dat hij de vrouw wilde om het leven brengen.

Het koppel kreeg het op woensdag 21 augustus met elkaar aan de stok in hun appartement in Blankenberge. Volgens de advocaat van T.G. hadden ze kort voordien slecht nieuws gekregen. “Hun dochtertje zit in een pleeggezin en die dag zouden ze haar voor de eerste keer mogen bezoeken. Terwijl ze op weg waren, kregen ze te horen dat de afspraak niet zou doorgaan. Mijn cliënt is een blik bier gaan halen in de nachtwinkel. Z’n vriendin sloeg de drank uiteindelijk uit z’n handen.” Binnen ontspoorde de ruzie helemaal. T.G. zou op het slachtoffer zijn gaan zitten en probeerde haar vervolgens te wurgen. De vrouw greep tijdens de schermutseling twee messen en stak haar vriend.

De man vertrok, maar kon kort nadien worden opgepakt in een nabijgelegen Delhaize met een bebloed gezicht en een mes op zak. Een deskundige oordeelde dat G. een serieus alcoholprobleem heeft en bovendien ontoerekeningsvatbaar is. Het parket vraagt op basis van zijn verslag de internering van de man. Diens advocaat verzet zich daartegen. “Mijn cliënt heeft z’n vriendin gewoon willen immobiliseren, maar had nooit de bedoeling om haar te doden”, pleitte meester Samuel Mens. “Zij heeft haar klacht twee dagen later zelfs ingetrokken en bezoekt hem nog elke dag in de gevangenis.” Uitspraak op 16 december.