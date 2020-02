Parket seponeert onderzoek naar verbrande kleuters in Blankenbergse schoolrefter Mathias Mariën

19 februari 2020

20u14 0 Blankenberge Het parket van Brugge heeft het dossier rond de verbrande kleuters in d’Oefenschool in Blankenberge geseponeerd. Daardoor zal er niemand vervolgd worden. De directie van de school wenst liever niet meer te reageren op het nieuws en het incident.

Op 8 februari vorig jaar sloeg kort na de middag het noodlot toe in de school. De kindjes van de eerste kleuterklas zaten met hun juf in de refter van d’Oefenschool in Blankenberge. In het lokaal stond een buffetkar met het middageten. Bakken met heet water hielden het eten warm. Drie jongetjes speelden bij de kar en gingen hangen aan de stalen buizen waar de plateaus op moeten staan. De kar wankelde. De juf die achter het wagentje stond probeerde ze nog tevergeefs recht te houden. Het gloeiend hete water van de bain marie en het eten vielen over de kleutertjes.

Zaak geseponeerd

De gevolgen waren zwaar: twee kinderen raakten zwaar verbrand en moesten maanden revalideren. Eén van de jongetjes draagt op vandaag nog steeds een speciaal drukmasker en zal de komende maanden nog verschillende operaties moeten ondergaan. Het parket van Brugge startte na het incident een opsporingsonderzoek om na te gaan of er eventueel fouten zijn gemaakt en of iemand verantwoordelijk was voor het incident. Dat blijkt nu niet het geval te zijn, aangezien het parket besloot de zaak te seponeren. Concreet betekent dit dat er niemand vervolgd zal worden. De directie van d’Oefenschool wil liever niet meer reageren op het incident. Ook de mama van de zwaarst verbrande kleuter wil op dit moment geen commentaar kwijt.