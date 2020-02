Parkeermeters werken nog niet: geen controles tot aan krokusvakantie Bart Huysentruyt

03 februari 2020

12u34 2 Blankenberge De nieuwe parkeerregeling in Blankenberge loopt nog niet van een leien dakje. De parkeermeters van parkeerbedrijf OPC staan nog niet op punt. Pas tegen 22 februari moeten ze werken.

De invoering van het vernieuwde parkeerreglement gaat met horten en stoten in Blankenberge. Na een maand ‘testdraaien’ zijn er al bijsturingen nodig. “De werkabonnementen maken we ook geldig in de blauwe zone waardoor werknemers die ver van een betalende zone tewerkgesteld zijn ook hun wagen gemakkelijk in de buurt kwijt kunnen”, zegt schepen van Mobiliteit Sandy Buysschaert (CD&V). “Op de verkeerscommissie kwam de vraag vanuit de onderwijskoepels voor een abonnement voor korte duur in kader van interim-leerkrachten. Met een werkabonnement voor één maand komen we ook daar aan tegemoet. Een werkabonnement voor een maand zal 25 euro kosten.”

De stad voorziet nu ook een abonnement voor niet-inwoners. “Met het niet-bewonersabonnement komen we tegemoet aan de vraag van onder andere sportclubs en jachtclubs die leden hebben van buiten Blankenberge, maar die wel veel naar Blankenberge komen. Het abonnement voor niet-inwoners zal ook 125 euro kosten en is enkel geldig in de oranje zone.”

Minstens even belangrijk is dat de parkeermeters nog niet werken. Parkeerbedrijf OPC bouwt ze nog altijd om en ook de scancar wordt nog uitgetest. “Tegen het krokusverlof moet dat klaar zijn”, zegt Buysschaert. In de nieuwe zones vinden voorlopig nog geen controles plaats, ook op weekdagen buiten vakantieperiodes wordt er niet gecontroleerd. Ondertussen werd de kaap van 4.000 gratis bewonerskaarten bereikt. Wie zijn bewonerskaart nog moet aanvragen, doet dit best zo snel mogelijk.