Papa Chico goochelt aan de ontbijttafel van zijn nieuwe B&B Pierre Halters (65) opent tweede bed and breakfast met bijzonder concept Bart Huysentruyt

07 juni 2019

16u22 0 Blankenberge Bed and breakfast Casa Chico in de Weststraat in Blankenberge verwelkomt in juli de eerste gasten. Initiatiefnemers zijn Pierre Halters (65), alias de bekende clown Papa Chico en zijn echtgenote Linda, ook bekend als Vitamientje. “Bij ons wordt het magisch ontwaken, want aan de ontbijttafel bied ik als goochelaar en entertainer net dat extraatje aan de gasten”, zegt Papa Chico.

Het VTM-programma ‘Met Vier in Bed’ start het seizoen komende maandag in Lissewege. In het ‘witte dorp’ ligt Ikejime Chez Pierrot, de guesthouse van Pierre Halters en zijn echtgenote Linda. Het koppel heeft al een lange carrière in de showbizz achter de rug, meer bepaald als clown Papa Chico en assistente Vitamientje. “Mijn eerste stappen zette ik bij VTM”, zegt Pierre, die opdook in programma’s als ‘Schuif Af’ en ‘De Kinderclub’. “Sindsdien treed ik al 33 jaar op. Zo’n zes maanden per jaar zit de agenda propvol."

Hun goochelacts combineerden Pierre en Linda jarenlang met de uitbating van een restaurant, waar ze ook evenementen en showavonden organiseerden. Omdat die job te zwaar werd, maar ze toch niet stil wilden zitten, besloten ze in maart een voormalige B&B in Japans thema over te nemen. De naam ‘Ikejime’ behielden ze en ze voegden er ‘Chez Pierrot’ aan toe. De vijf kamers van het guesthouse kregen wat meer showgehalte en verwijzen onder andere naar popiconen als Elvis Presley, Jacques Brel en Michael Jackson. “Na alle heisa over Michael Jackson heb ik er niet aan gedacht om de naam te veranderen. Het gaat me in dit geval toch puur om de muziek.”

Groeiende bloemen

Maar er is meer: op 1 juli opent het koppel nog een nieuwe zaak. Weer een bed and breakfast, maar niet eentje in de rij. “In Casa Chico gaan we een unieke formule aanbieden”, zegt Papa Chico. “’s Morgens bij het ontbijt kom ik tevoorschijn als goochelaar en bezorg ik de klanten een magische start van de stad. Dat zullen kaartspelletjes zijn, maar ook groeiende bloemen en andere trucs. Het is vooral de bedoeling om de mensen te verwonderen.”

In de Weststraat in Blankenberge beschikken de zaakvoerders over zeven kamers, die momenteel afgewerkt worden. “We zullen beide zaken perfect kunnen combineren”, zegt Pierre Halters, die ook zijn zoon Chico Junior inschakelt. “Ik mag dan al 65 jaar zijn, deze uitdaging kon ik niet laten liggen. Het ligt in het verlengde van mijn passie en ik hou van het sociale contact.” Pierre en Linda blijven namelijk entertainers in hart en nieren: “Mensen een goed gevoel geven, daar leven we voor.” En dat zullen de medekandidaten aan ‘Met Vier in Bed’ volgende week geweten hebben.

‘Met Vier in Bed’ op VTM start maandag om 21.10 uur. Meer info over de nieuwe B&B vind je op www.casa-chico.be.