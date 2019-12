Overgangsperiode moet nieuw parkeerplan vlotter introduceren Bart Huysentruyt

26 december 2019

10u07 0 Blankenberge Er komt een overgangsperiode om de Blankenbergenaars warm te maken voor het nieuwe parkeerbeleid, dat in 2020 van start gaat.

“Dit vraagt heel wat voorbereidingen. De uitrol loopt momenteel volop”, zegt schepen van Mobiliteit Sandy Buysschaert (CD&V). “Traditioneel is december een drukke periode voor de OPC Parkingshop, het parkeerbedrijf dat de vernieuwing van bewonerskaarten en abonnementen in goede banen moet leiden. Met de uitrol van het nieuwe parkeerbeleid wordt een nog grotere piek van aanvragen verwacht. Daarom lijkt een overgangsperiode aangewezen. We voorzien ook nog informatieve borden aan de invalswegen waarbij we de goedkope randparkings duidelijk onder de aandacht brengen.”

Het parkeerbedrijf is intussen gestart aan de verspreiding van de informatiefolder en het e-loket is sinds vorige week beschikbaar via de website: www.parkeren.be/blankenberge. Maar de folders zijn nog niet klaar en daarom is uitstel op zijn plaats. “Alle bestaande kaarten, zowel abonnementen als bewonerskaarten blijven geldig tot 31 januari 2020, de controles zullen zich beperken tot de periodes, de straten en de zones waar nu al betalend parkeren en blauwe zone van toepassing is en er komt extra mankracht in de parkeershop”, duidt Buysschaert.