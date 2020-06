Over de koppen lopen in Blankenberge: “Desnoods raden we iedereen aan een mondmasker te dragen” Bart Huysentruyt

01 juni 2020

17u41 364 Blankenberge Het is een druk verlengd weekend geworden in Blankenberge. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) moest zelfs even een straat afsluiten, wegens te druk. “Desnoods raden we iedereen aan een mondmasker te dragen", zegt ze.

Het zomerse weekend heeft, ook tijdens deze coronacrisis, heel veel volk voor de kust doen kiezen. In de Kerkstraat in Blankenberge leek er op een bepaald moment van corona geen sprake meer. Op zondag moest burgemeester Daphné Dumery (N-VA) het stuk tussen de Kerkstraat en Molenstraat voor tien minuten afsluiten, omdat het té druk werd. “Het verschil met het weekend voordien is opmerkelijk”, zegt ze. “De afstandsregels konden we nog moeilijk handhaven. Er waren zo'n 600 mensen tegelijk in de Kerkstraat. Op drukke zomerse dagen zijn dat er meer dan duizend, maar met de afstandsregels kunnen we er voorlopig niet meer toestaan.”

Meer dagjestoeristen

Blankenberge telde veel meer dagjestoeristen, tot frustratie van veel inwoners die hun gal spuwden op sociale media. “Ik begrijp hun ongenoegen”, zegt Dumery. “Maar de focus van de politie lag dit keer echt op de afstandsregels en het verbod op samenscholingen. Ik moet de politie van de zone Blankenberge-Zuienkerke echt bedanken om alles zo nauwgezet op te volgen. Ze krijgen vaak verwijten te horen, maar doen hun uiterste best. Ruimte is een kostbaar goed geworden. Als er geen ruimte genoeg meer is, zal ik onze bezoekers moeten aansporen om het mondmasker te dragen. Verplichten kan ik dat niet, maar het zal in ieders belang zijn. Dit was in elk geval een heel goede test voor de zomer.”

Ook in Knokke werd het een druk weekend, in Oostende viel de drukte volgens burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) wel mee.