Ouders van 62 kinderen misnoegd over sluiting basisschool in Uitkerke: “We zijn net in volle bloei” Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

07 juni 2019

06u30 0 Blankenberge De directie van het gemeenschapsonderwijs in Blankenberge wil de vestiging van basisschool De Zilvermeeuw in Uitkerke sluiten. Dat kregen de leerkrachten en ouders van 62 leerlingen zopas te horen. “We snappen er niks van, want onze school is net in volle groei”, zegt juf Stefanie Buellens.

De vestiging van De Zilvermeeuw in Uitkerke moet volgens de directie van de Impact Scholengroep dicht om verkocht te worden. Er komt immers een nieuw gebouw op de site van de Blankenbergse vestiging van De Zilvermeeuw. Om dat project te financieren, moeten de school van Uitkerke en de bijhorende gronden verkocht worden. “Het budget en de oppervlakte van de nieuwbouw hangen af van het leerlingenaantal”, legt algemeen directeur Wim Van Kerckvoorde uit. “Als je twee scholen in één gebouw integreert, komen er dus meer financiële middelen vrij die ingezet kunnen worden voor meer pedagogisch comfort.”

Binnen vijf jaar

De directie zegt ook dat de infrastructuur van de vestiging langs de Blankenbergse Dijk in Uitkerke fel verouderd is. “Er zijn gebreken aan de gevel, het dak en het sanitair”, zegt Van Kerckvoorde. “Dat zijn elementen die mee deze beslissing bepalen. Bovendien liggen beide vestigingen vrij dicht bij elkaar. Daarom hebben we beslist om de Uitkerkse vestiging van De Zilvermeeuw over vijf jaar te sluiten, waarbij de kleuters en leerlingen tot en met het vierde leerjaar terecht kunnen in de vestiging Groenestraat en vanaf het vijfde leerjaar op de Maerlantcampus, ook al van onze scholengroep.”

Volle bloei

Voor ouders en leerkrachten komt de beslissing als een donderslag bij heldere hemel, want de school was net in volle groei. “Er is geen enkele dialoog gevoerd met ouders of leerlingen vooraf. Iedereen hoeft zich maar te schikken”, zegt Stefanie Buellens, namens de leerkrachten. “Zullen wij dan zoals andere gemeenten ook moeten gaan kamperen om een plaatsje in een school te kunnen bemachtigen? Zullen wij dan dagelijks de auto moeten nemen en kinderen moeten uitleggen dat een veilig traject van en naar school niet meer bestaat?”

Op donderdagavond kregen de ouders én de leerkrachten van De Zilvermeeuw in Uitkerke uitleg over de geplande verhuizing. “Eindelijk”, zeggen ze. “Want voordien was er niks gecommuniceerd en moesten we alles via leerkrachten van de Blankenbergse vestiging vernemen. Ironisch genoeg was de informatievergadering ook weer in Blankenberge gepland.”