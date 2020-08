Oud-schepen Guy De Coninck neemt afscheid van gemeenteraad, uitbaatster ’t Kapiteintje volgt hem op Bart Huysentruyt

28 augustus 2020

14u18 1 Blankenberge Na vele jaren voor en achter de schermen van de liberale partij in Blankenberge te hebben gewerkt, zal Guy De Coninck vanaf september zijn zitje in de gemeenteraad doorgeven. Hij is eerder schepen en fractieleider geweest.

Guy De Coninck, bekend van café Les Vedettes, zou normaal opgevolgd moeten worden door Jeanine Jacobs, maar zij verzaakt aan het mandaat. Jacobs wil ook dat de verjonging van de partij Open Vld in Blankenberge doorgezet wordt. Daardoor kan Jill Broos, (39) die uitbaatster van café ’t Kapiteintje is, de liberale zetel in de gemeenteraad innemen tot 2025. Jill zelf zetelde de afgelopen twee jaar in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en daar wordt zij op haar beurt opgevolgd door Carl De Backer (47) die als accountmanager voor een toeleverancier voor de horeca in heel België actief is.

Als fractieleider is dan weer voor Björn Prasse (40) gekozen. De oud-schepen is algemeen coördinator voor vakantiedomein Duinse Polders in Blankenberge.