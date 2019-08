Oud-leerkrachten d’Oefenschool komen nog eens samen Bart Huysentruyt

22 augustus 2019

14u05 4 Blankenberge In Blankenberge zijn de gepensioneerde oud-collega’s van d’Oefenschool nog eens samengekomen.

Dat gebeurde een klein beetje in mineur, want één van de oud-collega’s is net overleden: Patrick Caesstecker, ere-directeur van de Maerlant Middenschool. Hij wordt zaterdag begraven. Bij een aperitiefbuffet genoten de aanwezigen van elkaars gezelschap en werden herinneringen aan de tijd van toen opgehaald. Ook de volgende jaren willen de oud-collega’s blijven samenkomen. Er werden foto’s genomen voor de schoolkrant van het gemeenschapsonderwijs in Blankenberge, waarin de leerkrachten van toen dus opnieuw een plaatsje zullen krijgen.