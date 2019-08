Opvallend tafereel in Blankenberge: Herr Seele laat zich opsluiten in kooi Mathias Mariën

14 augustus 2019

12u16 0 Blankenberge Woensdag hield GAIA halt op de Zeedijk in Blankenberge. Het bezoek kadert in de jaarlijkse zomertournee waarbij de organisatie neerstrijkt in 12 steden. Dit jaar staat de campagne ‘Stop de kooien’ centraal binnen de tournee, een Europees burgerinitiatief met als doel een verbod op kooien in de veehouderij. Ambassadeur Herr Seele liet zich publiekelijk opsluiten in een kooi en toonde zo zijn medeleven met de 300 miljoen landbouwdieren die jaarlijks achter Europese tralies opgesloten zitten.

“Gereduceerd tot een vlees- en broedmachine leiden deze voelende wezens een leven zonder waardigheid”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Dieren in kooien lijden ernstig: ze hebben amper ruimte om te bewegen en kunnen er hun natuurlijke gedrag niet in vertonen noch ontplooien.”

Verbod

GAIA werkt samen met een netwerk van meer dan 130 organisaties om zo via een Europees Burgerinitiatief een verbod op het gebruik van kooien in de veehouderij te bekomen. ‘End the cage age’ of ‘Stop de kooien’ vormt het thema van de zomertournee van GAIA dit jaar. Doel: zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen en mensen blijven sensibiliseren. “Aangezien het objectief van 1 miljoen handtekeningen onlangs al werd bereikt, hebben we de lat hoger gelegd. Ons doel is nu om in Europees verband liefst al tegen het einde van deze zomer 1,3 miljoen handtekeningen te verzamelen om zo onze eis kracht bij te zetten”, zegt Vandenbosch. De vrijwilligers van GAIA spraken voorbijgangers aan, informeerden hen en verzamelden handtekeningen voor de petitie.

Herr Seele

Herr Seele steunt de campagne van GAIA en liet zich in Blankenberge opsluiten in een kooi op mensenmaat om zo aandacht te vragen voor de miljoenen landbouwdieren die achter tralies leven. Hij is onze ‘cage fighter’. Herr Seele: “We zijn de dieren veel verschuldigd. Ze opsluiten in een kooi zodat ze zich niet eens kunnen omdraaien en zich ter plaatse moeten ontlasten? Het is een schande.”