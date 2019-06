Oppositie boos over verkoop van tafel stadhuis: “Zo onrespectvol” Bart Huysentruyt

12u26 0 Blankenberge Onvrede bij de Blankenbergse oppositiepartij Open Vld: het nieuwe schepencollege heeft de oude tafel en stoelen uit de feestzaal van het stadhuis ‘gereduceerd tot alledaags koopwaar’.

In het stadhuis prijken intussen nieuwe tafel en stoelen. De vroegere tafel, een meubel dat jarenlang in de zaal stond, is per opbod verkocht. “Het veilinghuis organiseert ook de verkoop van onder meer afgedankte ‘tweedehandscamionetten’ en versleten werkmateriaal”, zegt Philip Konings (Open Vld). “Belangrijk lokaal erfgoed is zo door het schepencollege gereduceerd tot alledaags koopwaar. Dat is onrespectvol voor een meubilair op maat uit 1952. Het bestuur gaat hier helemaal voorbij aan de historische en emotionele waarde van het meubilair, dat verbonden is met meer dan 60 jaar gemeentepolitiek in Blankenberge.” De oppositiepartij vindt het ook jammer dat er geen diensten zoals de cultuurraad geconsulteerd werden voor de verkoop van de tafel en de stoelen.