Opnieuw drie jaar gevangenis voor hardleerse stalker Mathias Mariën

01 augustus 2020

07u02 0 Blankenberge De Brugse correctionele rechtbank heeft een 58-jarige Blankenbergenaar veroordeeld tot drie jaar effectieve gevangenisstraf voor belaging. Alex V. liep al meerdere zware veroordelingen op voor identieke feiten. Het Openbaar Ministerie had daarom deze keer vier jaar effectieve celstraf geëist.

Op 6 februari 2017 werd de beklaagde al tot twee jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor de belaging van zijn toen 66-jarige vriendin. In dat dossier bleef hij het slachtoffer zelfs vanuit de gevangenis lastigvallen. “Ik heb er veel mee afgezien. Hij sloeg mij en zat achter mij aan met zijn krukken. Via een vluchthuis heb ik een uitweg moeten zoeken”, zei de vrouw op de zitting. Het slachtoffer kreeg uiteindelijk 1.500 euro schadevergoeding toegewezen.

Datingsite

V. stond ook terecht voor het stalken van een bevriend koppel. Daarnaast viel hij een vrouw lastig die hij in oktober 2019 op een datingsite had leren kennen. Ten slotte moest hij zich ook verantwoorden voor belaging van de vriendin van zijn celgenoot. Begin 2020 bestookte de beklaagde de vrouw vanuit de gevangenis met brieven. Daarin beloofde hij haar financieel te helpen, op voorwaarde dat hij haar appartement mocht gebruiken.

De procureur verwees in haar vordering vooral naar het strafblad van de Blankenbergenaar. Zo had hij in 1999 de bedenkelijke eer om als eerste veroordeeld te worden op basis van de net ingevoerde antistalkingswet. Van het Gentse hof van beroep kreeg hij toen voor verkrachting en belaging vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel.

De verdediging betwistte de feiten niet. Volgens meester Raan Colman heeft zijn cliënt wel degelijk schuldinzicht en is hij bereid om aan zijn probleem te werken. In die omstandigheden stelde de advocaat vergeefs voor om een autonome probatiestraf uit te spreken. Alex V. vroeg om een milde straf, zodat hij snel opnieuw aan zijn geamputeerde been geopereerd zou kunnen worden. “Ik heb enkel gevochten voor mijn huwelijk”, klonk het in zijn laatste woord.