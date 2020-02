Open Vld: “Installeer een permanente zeehondenrustplaats” Bart Huysentruyt

24 februari 2020

09u12 0 Blankenberge Oppositiepartij Open Vld wil dat het stadsbestuur van Blankenberge het idee van een permanente zeehondenrustplaats een nieuwe kans geeft.

Blankenberge had een tijdlang zo’n zeehondenponton, maar dat verdween midden vorig jaar plots. “Het mag duidelijk zijn dat de zeehonden zowel voor de eigen bevolking als voor de bezoekers een meerwaarde vormen in de havenomgeving. Dit merken we nu ook als de zeehonden rusten op de tijdelijke zandbanken die door de opeenvolgende stormen zijn ontstaan”, zegt voormalig burgemeester Patrick De Klerck (Open Vld). “Vandaar ook dat we pleiten voor een permanente zeehondenrustplaats die wél gebruikt zal worden door de dieren. Ver moeten we de oplossing niet zoeken: al lange tijd flaneren de zeehondjes zich op het buizensysteem van de baggerleidingen. Gezien de buizen de warmte van de zon opslaan en een langere periode vasthouden en gemakkelijk toegankelijk zijn voor de dieren, zijn ze een geliefkoosde rustplaats voor de zeehonden. Dat konden we ook in het verleden in Blankenberge vaststellen.”

De partij suggereert dat enkele afgeschreven baggerleidingen zouden gebruikt worden als een drijvende rustplaats ter hoogte van de gekende site.