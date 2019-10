Open Vld depanneert meerderheid in dossier rond maaltijdbedeling: “Pak dit grondiger aan, aub” Bart Huysentruyt

09 oktober 2019

15u48 0 Blankenberge Oppositiepartij Open Vld heeft de CD&V-N-VA-sp.a-meerderheid gedepanneerd in een dossier voor de bedeling van de warme maaltijden aan huis en in het dienstencentrum De Bollaard.

“Klaarblijkelijk hebben een aantal beleidskeuzes in de afgelopen maanden ertoe geleid dat er tot op vandaag geen dossier is afgerond om de warme maaltijden ook in 2020 te kunnen garanderen”, stelt fractieleider Bjorn Prasse (Open Vld) vast. “Omdat dit dossier niet tijdig werd geagendeerd, zou het onmogelijk worden deze continue dienstverlening te verzekeren. De meerderheid kon niet anders dan dit bij hoogdringendheid voor te leggen. Dit kan echter enkel met een tweederde meerderheid en was dus onmogelijk zonder de steun van de Open Vld-fractie. Onze partij vindt het problematisch dat zo achteloos wordt omgesprongen met dossiers die het dagelijkse leven raken van mensen die alle hulp kunnen gebruiken.” Prasse roept op om dit soort dossier toch grondiger aan te pakken. “Wij zullen de nodige tweederde meerderheid leveren. Het is te belangrijk voor veel mensen.”