Opbouw strandcabines in Blankenberge voor onbepaalde tijd uitgesteld Mathias Mariën

30 april 2020

10u31 0 Blankenberge De plaatsing van de strandcabines voor particulieren in Blankenberge wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat meldde het stadsbestuur.

In principe was het nochtans de bedoeling om maandag te starten met de opbouw. Maar omdat de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad eerst moeten versoepelen, wordt de deadline dus opnieuw uitgesteld.“Ook de verplichte social distancing kan niet gegarandeerd worden tijdens het plaatsen van de cabines”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Verder geldt nog altijd de regel om niet-essentiële verplaatsingen uit te stellen. Het uitmeten van het strand en het plaatsen van de strandcabines is afhankelijk van de versoepelingsmaatregelen en is pas mogelijk als de Nationale Veiligheidsraad en de federale regering groen licht geven.”

Meer over Blankenberge