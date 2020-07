Op de dijk van Blankenberge moet je voortaan een mondmasker dragen: “We willen duidelijkheid creëren” Bart Huysentruyt

23 juli 2020

16u53 0 Blankenberge Het is vanaf zaterdag verplicht om op de Zeedijk van Blankenberge een mondmasker te dragen. Het besluit komt er in navolging van de Nationale Veiligheidsraad. Blankenberge is de eerste badstad die zo ver gaat.

“Ik denk dat iedereen kan vaststellen dat het behoorlijk druk kan zijn op onze zeedijk”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “De kustbarometer heeft geleerd dat het volk vooral ter hoogte van de King Beach kan samen troepen. Onze zeedijk is smal, ook door de ruime terrassen. Daarbij kan de nodige afstand niet altijd bewaard worden. Om duidelijkheid te geven aan de bezoekers van Blankenberge nemen we nu dit besluit. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is bij een bezoek aan onze badstad.”

Ook in Kerkstraat

Dumery zit de komende dagen nog samen met haar noodplanningsambtenaar. Dan zal beslist worden of mondmaskers langs de hele Zeedijk verplicht zullen zijn, of enkel in het drukste deel. Het kan ook dat maskers pas vanaf 10 uur ‘s morgens zullen moeten. “Dat moet ik nog uitwerken. Sowieso zal de nieuwe regel ingaan vanaf zaterdag”, belooft Dumery, die vooral voor duidelijkheid pleit. “De mondmaskerplicht geldt overigens voor ons hele kernwinkelgebied, dus ook voor de drukke Kerkstraat", voegt ze eraan toe.

Zeebrugge

Blankenberge is de eerste badstad die mondmaskers verplicht op de Zeedijk. Eerder al waren maskers nodig op de openbare markten. Dat is ook het geval in een aantal andere gemeenten zoals Oostende, De Haan en Middelkerke. Woensdag besliste Oostende al om mondmaskers te verplichten in enkele winkelstraten. In Knokke valt mogelijk vrijdag een beslissing. Ook in Zeebrugge zal je vanaf zaterdag een mondmasker op de dijk moeten dragen.