Ook deze winter kan je in Blankenberge een terrasje doen Bart Huysentruyt

24 september 2020

09u50 0 Blankenberge De uitgebreide terrassen van de horeca in Blankenberge mogen deze winter blijven staan. Dat heeft het schepencollege beslist.

Zodat cafés en restaurants op een veilige manier meer klanten in hun zaak kunnen ontvangen, is omwille van de coronamaatregelen beslist om tijdelijke terrasuitbreidingen toe te laten. Dat mag zolang de beperkende maatregelen voor de horeca van kracht zijn. Zo kunnen mensen ook in het herfst- en winterseizoen volop een Blankenbergs terrasje doen.

“Tijdens de koudere maanden kan het evengoed aangenaam zijn om van een terrasje te genieten”, zegt schepen van Lokale Economie Benny Herpoel (N-VA). “We zagen dus niet meteen in waarom deze terrasuitbreidingen zich enkel tot de zomermaanden zouden moeten beperken. De voorbije maanden verliep alles vlot, dus willen we als stadsbestuur graag een vervolg breien aan dit verhaal. Het is ook logisch dat mensen meer buiten zitten, aangezien buitenlucht aangeraden wordt en ook omdat de binnenruimtes niet ten volle benut kunnen worden.”