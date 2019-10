Onverbeterlijke dief steelt 77 flessen sterke drank en 68 pakken tabak bij Okay: 20 maanden cel Bart Boterman

11 oktober 2019

13u00 0 Blankenberge Een 43-jarige Blankenbergenaar moet 20 maanden de gevangenis in omdat hij liefst 77 flessen sterke drank en 68 pakken tabak stal van supermarktketen Okay, verspreid over 14 diefstallen tussen augustus en november vorig jaar. Hij sloeg toe in filialen in De Panne, Roeselare, Kortrijk, Kortemark en Jabbeke. En het was lang niet de eerste keer.

Dief Laurens N. had een voorkeur voor whisky van Jameson, Glenn Fiddich, J&B, Johnnie Walker en rum van Bacardi, Havana Club en Captain Morgan. Qua tabak stal hij een tiental verschillende merken, wat er te rapen viel. Hij verkocht de drank en tabak vervolgens door. Volgens het vonnis van de Veurnse rechtbank is Laurens N. onverbeterlijk, want hij werd meermaals op heterdaad betrapt en bleef telkens verder stelen. Sterker nog, hij werd in 2017 en 2018 al veroordeeld tot celstraffen met probatie-uitstel voor gelijkaardige diefstallen. Die straffen zijn intussen omgezet in effectief.

Zijn advocaat had de rechter een allerlaatste kans gevraagd om opnieuw een celstraf met uitstel te krijgen, maar daar ging de rechtbank niet op in. “Een effectieve gevangenisstraf dringt zich op om een einde te maken aan het maatschappelijk onaanvaardbaar karakter van zijn gedragingen. Er dient duidelijk paal en perk te worden gesteld aan het crimineel recidiverend gedrag van beklaagde”, aldus het vonnis. De man moet ook 800 euro boete betalen. Okay-supermarkt stelde zich geen burgerlijke partij, hoewel het nadeel een paar duizend euro betreft.