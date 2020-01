Ontdek hoogtepunten van 750 jaar Blankenberge... En speel tussendoor even burgemeester Bart Huysentruyt

13 januari 2020

14u21 0 Blankenberge In Blankenberge, die in 2020 de 750ste verjaardag viert, is het feestjaar op gang geschoten. Tijdens een interactieve expo in De Meridiaan, naast het Casino, kan je zelf plaatsnemen in een echte oude burgemeestersstoel of unieke beelden van de Kerkstraattrap bekijken. In de lente volgt ook nog een wandelroute langs interessante stekjes.

Het jaartal 1270 is misschien wel het belangrijkste tijdens de pas geopende tentoonstelling rond ‘750 jaar Blankenberge’. Het is immers de start van de lange tijdslijn die op de muren van De Meridiaan getekend staat. Je ontdekt alle hoogtepunten uit de geschiedenis van de badstad. Denk aan de eerste badkarren, maar ook de zware brand in hotel Continental of de bouw van de Pier.

Frans Ferdinand en Pieter Aspe

Enkele accessoires brengen de expo tot leven. Zo kan je onder meer een kazuifel van de Oostenrijkse aartshertog Frans Ferdinand bewonderen. Dat is een cadeau dat hij in 1913 schonk aan de pastoor van de Sint-Rochuskerk. Ook kom je meer te weten over de ereburgers van de stad, zoals auteur Pieter Aspe. “De expo is er voor alle generaties en daarom ook interactief: neem plaats in de burgemeestersstoel uit 1950 in de fotobooth en hou samen met je kroost even halt aan het memory-spel”, zegt stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester.

Geen ‘Tien Om Te Zien’

“De belangrijkste momenten in 750 jaar worden in de expo extra belicht. Ze krijgen een zwarte achtergrond, wat hen doet opvallen in de ruimte. Op verscheidene momenten hebben we het inwonersaantal vermeld. Zo zie je dat we jaar na jaar, met nu ruim 20.000 inwoners, gegroeid zijn.” Opvallend: de passage van Tien Om Te Zien, toch een van de meest memorabele evenementen van de jongste decennia, wordt niet vermeld. Nochtans veroorzaakte het muziekprogramma van VTM elke zomerse dinsdag files tot aan de N31. Er werd zelfs ooit een loopbrug gebouwd van de Zeedijk tot de speelzaal van het Casino.

Bloemenstoet, Sea Life

De binnenexpo is het begin van een reeks evenementen die plaatsvinden in 2020. Met de start van de krokusvakantie begint ook een buitenexpo. Dat is een wandelroute met infozuilen op twintig interessante locaties in Blankenberge en Uitkerke. Later wordt ook nog de Bloemenstoet gevierd, net als het attractiepark Sea Life. Hun verjaardagen - de 125ste voor de Bloemenstoet en de 25ste voor Sea Life - vallen samen met die van Blankenberge.

Het stadsmagazine Hallo Blankenberge staat volledig in het teken van het 750-jarig bestaan van de stad en valt komende week in de brievenbus van iedere inwoners.