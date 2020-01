Ondanks onderzoek naar prijsafspraken: “Komende zomer zéker strandbars in Blankenberge” Mathias Mariën

16 januari 2020

17u39 0 Blankenberge Er zullen komende zomer met zekerheid strandbars op het strand van Blankenberge staan. Dat zegt burgemeester Daphne Dumery (N-VA) één dag nadat het gerecht een onderzoek opende naar mogelijke prijsafspraken onder uitbaters. “De bars zijn té belangrijk voor onze badstad”, zegt Dumery.

Het onderzoek naar de mogelijke prijsafspraken loopt nog volop. Heel wat stranduitbaters moesten al een verklaring afleggen. Op die manier probeert het gerecht zicht te krijgen op de manier waarop de baigneurs onderling bepaalden hoeveel ze zouden bieden voor een lot. Zelf mogen de uitbaters niet reageren. Burgemeester Daphne Dumery (N-VA) heeft momenteel nog geen zicht op de omvang van de zaak. “Maar zolang er geen definitieve uitspraak is, zullen de concessies behouden blijven", zegt de burgemeester. Dat betekent automatisch dat er komende zomer met zekerheid strandbars op het strand zullen staan. Als het tot een proces komt, zal daar geen uitspraak over zijn vóór het moment dat de bars worden opgebouwd en geopend. Tegen die eventuele uitspraak kan ook nog in beroep gegaan worden, waardoor de zaak nog langer kan aanslepen.

Té belangrijk

“De strandbars zijn té belangrijk voor onze badstad”, zegt Dumery. “Bovendien stelt zich nog een bijkomend probleem in het geval we nieuwe concessies zouden willen uitschrijven. Wie moeten we dan toelaten en wie niet? We laten eerst het gerecht z’n werk doen en wachten de uitspraak af.”