Odette bereikt kust en richt eerste schade aan: strandcabines vliegen in het rond, arbeider zwaargewond door omgevallen muur Mathias Mariën

25 september 2020

18u06 130 Blankenberge Aan de kust wordt de eerste schade opgemeten van storm Odette. Voorlopig gaat het vooral om afgewaaide takken, wegvliegende dakpannen, losgerukte delen van daken, vernielde strandcabines en werftoiletten die op wandel gaan. Maar in Middelkerke is een arbeider zwaargewond geraakt doordat een net gemetste muur omver is gevallen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er worden de komende uren rukwinden tot 130 kilometer per uur aangekondigd. De staketsels, strekdammen en de Pier in Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge zijn sinds deze middag afgesloten, aangezien er metershoge golven worden verwacht. De brandweer kreeg intussen al meer dan honderd oproepen te verwerken over de hele kustlijn.