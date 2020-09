Odette bereikt kust en richt eerste schade aan: strandcabines vliegen in het rond, arbeider zwaargewond door omgevallen muur, gevel ingestort in Blankenberge Mathias Mariën Bart Boterman & Siebe De Voogt

25 september 2020

18u06 400 Blankenberge Aan de kust wordt de eerste schade opgemeten van storm Odette. In Middelkerke is een arbeider zwaargewond geraakt doordat een net gemetste muur omver is gevallen. In Blankenberge is een grote gevel ingestort. Voorts gaat het vooral om afgewaaide takken, wegvliegende dakpannen, losgerukte delen van daken, vernielde strandcabines en werftoiletten die op wandel gaan.



Er worden de komende uren rukwinden tot 130 kilometer per uur aangekondigd. De staketsels, strekdammen en de Pier in Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge zijn sinds deze middag afgesloten, aangezien er metershoge golven worden verwacht. Het tramverkeer tussen Oostende en Middelkerke is stilgelegd door zandophopingen op de sporen. Ook autoverkeer kan niet door op de kustbaan. De brandweer kreeg intussen al meer dan honderd oproepen te verwerken over de hele kustlijn.

Gevel ingestort

In de Vanderstichelenstraat in Blankenberge is dan weer een gevel ingestort op een bouwwerf van een woning die in afbraak was. De politie zette de straat af nadat ongeruste buurtbewoners hadden gesignaleerd dat de gevel aan het bewegen was. “Vijf minuten later stortte de muur in”, zegt commissaris Philip Denoyette. “Gewonden vielen er niet.”

Arbeider zwaargewond

In Middelkerke raakte een arbeider uit Eernegem zwaargewond toen een net gemetste gevel van zes meter hoog instortte op de nieuwe verkaveling Ter Ede. De man kwam onder de brokstukken terecht en werd bevrijd door getuigen nog voor de hulpdiensten aankwamen, bevestigt de lokale politie van Middelkerke. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Omvergeblazen wandelaars

Over de hele kust zouden inmiddels al zes wandelaars in het ziekenhuis zijn opgenomen toen ze omver werden geblazen, waarvan twee in Nieuwpoort. “De slachtoffers liepen snijwonden op en moesten gehecht worden. Geen van de twee zijn er evenwel erg aan toe. Ik roep iedereen op om zo veel mogelijk binnen te blijven", zegt Barbara Wyseure, noodplanningsambtenaar van Nieuwpoort.

Voorts heeft de brandweer de handen vol met omgewaaide bomen op de rijweg, afgevallen takken, loshangende dakgoten en -panelen, omvergeblazen signalisatie en dergelijke meer. In de Veurnestraat in De Panne waaide een boom op een garage. Op de Koningklijke Baan in Bredene viel een boom deels over een geparkeerde auto. In Oudenburg knakte een elektriciteitsleiding los en zaten delen van Oudenburg en Gistel een tijd lang zonder stroom.

Wegen afgesloten

Door zandophopingen zijn ook verschillende wegen langs de kust niet meer berijdbaar. Naar goede gewoonte werd de Kustbaan tussen Oostende en Middelkerke in de late namiddag afgesloten. Dat is ook het geval langs de Koninklijke Baan. Daar moeten bestuurders die van Duneroze naar Zwarte Kiezel willen rijden een omleiding volgen.