Obus tot ontploffing gebracht op strand van Blankenberge Mathias Mariën

19 november 2019

12u02 0 Blankenberge Op het strand van Blankenberge is omstreeks 11.30 uur een obus tot ontploffing gebracht.

Het oude springtuig was er gevonden en werd zoals gebruikelijk ter plaatse onschadelijk gemaakt. De ontploffing gebeurde ter hoogte van het Westerstaketsel en zorgde voor mooie beelden. Nieuwsgierigen moesten op afstand blijven, maar in deze periode van het jaar is er traditioneel sowieso weinig volk aanwezig op het strand.