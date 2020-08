Nooit geziene zomer voor Blankenbergse middenstanders door coronacrisis en rellen: “Nochtans is iedereen hier welkom” Siebe De Voogt

24 augustus 2020

De Blankenbergse handelaars zien af door de coronacrisis en dat is nog zacht uitgedrukt. Waar de maand juli nog leek mee te vallen, is vooral augustus een fiasco aan het worden. De handelaars spreken van een "nooit geziene zomer". Niet alleen door corona, maar ook door de rellen van twee weken geleden . "De dagjestoeristen zijn weggejaagd, terwijl het in Blankenberge veilig en aangenaam is", zegt Katrien Vergote van restaurant Venitien op de Zeedijk.

Op een zonnige woensdagnamiddag in augustus is het normaal over de koppen lopen in de Blankenbergse Kerkstraat, maar niets daarvan vorige week. De hekken om de shoppers en toeristen aan één kant van de winkelstraat te doen lopen, lijken overbodig als we richting Zeedijk wandelen. De stewards aan de toegangen van het winkelcentrum hebben niet veel werk. “De Kerkstraat bloedt dood op deze manier”, zuchten de broers Michel en Francis De Buck van tearoom Au Pingouin. “Je ziet het: er loopt geen kat.”

Klappen

Wanneer we ons hoofd binnensteken in de zaak, zien we twee tafeltjes die bezet zijn. Het is een treurig zicht. “Normaal hadden we nooit tijd gehad om jullie hier te woord te staan”, vertellen de broers. “Andere jaren staan we hier met vijf man in de zaal. Nu kunnen we het makkelijk aan met drie. Zelfde verhaal achter de toog. Normaal zit de tearoom bomvol. Dat hebben we deze zomer bijna nog niet gezien. Het is de eerste keer in twaalf jaar dat we in deze periode eens een dagje verlof hebben kunnen nemen. Dat was vorig jaar ondenkbaar. We krijgen echt wel klappen. Bij elke nieuwe maatregel van de federale regering of lokale overheid gaat onze verkoop bergaf. Er heerst veel onduidelijkheid bij de mensen en dat schrikt duidelijk af.”

De omzet van Au Pingouin is deze zomer dramatisch gedaald in vergelijking met vorig jaar. “In juli draaiden we zo’n 20 procent minder dan anders. Dat viel wel nog mee. Maar eind juli is alles gedraaid. We stevenen af op een verlies van meer dan 50 procent. Wij kunnen dat wel nog overleven, want we zijn eigenaar van het pand hier. Bij veel collega’s is dat echter niet het geval. We vrezen de winter.”

Zijstraten

De broers De Buck hebben geen begrip voor de maatregelen die het Blankenbergse stadsbestuur nam in de strijd tegen corona. “Die hekken zijn hier helemaal niet meer nodig”, zeggen ze. “Er loopt geen volk. Hetzelfde geldt voor een terras of zelfs borden voor onze deur. Die mochten we niet zetten om de social distancing in de straat zo groot mogelijk te houden. En dan gaat de politie aan het station de dagjestoeristen nog eens via omliggende straten naar het strand sturen. Dat begrijpen we al helemaal niet. Wij leven van passanten en zijn die nu allemaal kwijt.”

Zelfde verhaal horen we wat verderop bij ijssalon Arlequino. “Die uitschieters van andere jaren halen we deze zomer niet, omdat de dagjestoeristen hier niet voorbijkomen”, zeggen zaakvoerster Charlotte Berten en haar moeder Viviane. “Op een drukke zomerdag staan we hier normaal constant ijs te draaien tot 22-23 uur ‘s avonds. Nu hebben we dat bijna niet. Gelukkig hebben we nog onze vaste klanten die ‘s avonds om hun ijsje komen.”

Rellen

Arlequino schat dat hun omzet deze zomer zo'n 30 procent lager ligt dan andere jaren. “In het voorjaar hebben we geluk gehad dat we mochten openblijven als take away. Het was goed weer, de mensen deden een wandeling en stonden hier soms in lange rijen aan te schuiven. Deze zomer mogen we, in vergelijking met veel collega’s niet klagen, maar augustus begint toch erg mager te worden. Zeker na die rellen op het strand was het volledig voorbij. Het weekend van de 15de augustus was er hier niemand. Dat was ongezien!” Het woord is gevallen: de rellen. Charlotte en haar moeder waren die bewuste zaterdag getuige van taferelen die ze nooit eerder zagen. “Het was hier van ‘s morgens vroeg één stroom richting strand. ‘s Avonds was het hek volledig van de dam. Constant hoorden we sirenes. We hebben hier uiteindelijk de deuren gesloten, omdat we ons niet meer veilig voelden.”

Breder probleem

De rellen op het strand van Blankenberge hebben het imago van de stad ernstig beschadigd, zo valt bij meerdere handelaars te horen. Hun omzet stortte na het bewuste weekend helemaal in elkaar. “Tot en met juli bleef alles nog redelijk stabiel”, vertelt Tom De Wilde van schoen- en handtassen winkel Streza. “Na de tweede oproep van de gouverneurs van West-Vlaanderen en Antwerpen om niet meer naar de kust te komen, hebben we het wel gevoeld. Sinds de start van augustus draaien we 30 procent minder omzet in vergelijking met vorig jaar. Die rellen hebben daar zeker niet goed aan gedaan. Niet alleen in Blankenberge trouwens. Het fenomeen dook deze zomer ook op in Knokke en Oostende. Het is een globaal probleem voor de hele kust. Al ben ik optimistisch dat alles volgend jaar zal opgelost zijn.”

Zonnecrème

Op het einde van de Kerkstraat, naast de trap richting Zeedijk, lopen we even langs bij apotheek Vanhoutte. Hoewel we midden in een gezondheidscrisis zitten, voelen ook zij hun omzet dalen. “Juni en september zijn de maanden van de tweede verblijvers”, zegt zaakvoerster Lore ons. “Zij komen vaak bij ons een rolstoel huren, maar blijven dit jaar weg. Dat voelen we in onze portemonnee. Ook de dagjestoeristen, die op weg naar het strand vaak nog wat zonnecrème komen halen, zien we dit jaar veel minder. Ik schat dat we momenteel 20 procent minder verkopen dan andere jaren. Al klaag ik niet. We slagen erin te overleven. De ontsmettingsgel en thermometers hebben ons dit voorjaar gered. Liters ontsmettingsgel hebben we zelf gedraaid. Het was bijzonder hectisch. Nu is het iets anders...”

Juli viel nog mee, maar augustus is een gans ander verhaal. Als het zo doorgaat, zullen wij de maand afsluiten met 30 procent minder omzet. En dat terwijl dit de maanden zijn waarin we geld moeten verdienen om de winter door te komen. Ik vrees dat velen het najaar niet zullen overleven Katrien Vergote - restaurant Venitien

De Blankenbergse horeca mocht in juli niet klagen, zo horen we op verschillende plaatsen. Restaurant Venitien op de Zeedijk hield het volgens zaakvoerster Katrien Vergote op een omzetsverlies van 7 procent. “De zomer was goed gestart”, vertelt ze. “We voelden dat de mensen weer zin hadden om op restaurant te gaan. Hoewel er 25 procent minder volk aan de kust was, liep het bij ons zeer goed. We konden rekenen op ons vast cliënteel. Zaken die leven op toeristen, hadden het wel moeilijker. Augustus is wél een gans ander verhaal. Als het zo doorgaat, zullen wij de maand afsluiten met 30 procent minder omzet. En dat terwijl dit de maanden zijn waarin we geld moeten verdienen om de winter door te komen. Ik vrees dat velen het najaar niet zullen overleven.”

Geen amokmakers

Ook Katrien ziet met lede ogen aan hoe de rellen van twee weken geleden Blankenberge een ferme klap hebben toegebracht. “Al is ‘rellen’ een verkeerd woord. Het was spectaculair, omdat het om een bende ging en veel mensen aan het toekijken waren. Zo’n dingen gebeuren hier anders nooit. Het is zeer jammer dat de politici de dagjestoeristen hebben afgeraden om nog naar onze stad te komen. Men had moeten zeggen dat de amokmakers niet meer welkom waren, de mensen die komen om de boel te verzieken. Iedereen blijft echter welkom in Blankenberge, óók als ze een andere nationaliteit of afkomst hebben. Men heeft gemikt op de verkeerde mensen. Het mag nu eindelijk wel eens benadrukt worden dat Blankenberge veilig en aangenaam is.”