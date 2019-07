Nooit eerder gebeurd: attractie op zeedijk Blankenberge sluit deuren door de hitte Bart Huysentruyt

25 juli 2019

15u24 252 Blankenberge De Blankenbergse attractie De Lustige Velodroom op de Zeedijk heeft donderdagmiddag om 12 uur de deuren gesloten door de extreme hitte. De temperatuur op het strand liep toen al op tot 35 graden.

“Nooit eerder gebeurd in ons 86-jarig bestaan”, zucht Thierry Monbaliu van De Lustige Velodroom. Dat is de piste met gekke fietsen nabij de Pier in Blankenberge. In de paasvakantie was de attractie nog getroffen door een storm. Het zit de uitbater niet mee.

“Ook in de eerste drie weken van juli is het nog niet erg druk geweest”, zegt Monbaliu. “Ik moet me daarbij neerleggen. Vandaag werd het echt te warm. Passanten konden zelfs de zon op de Zeedijk niet verdragen. Daarop heb ik beslist om de attractie maar te sluiten. Wanneer ik weer open doe? Misschien nog laat op de avond, maar morgen lijkt me een beter plan.”