Nog steeds geen algemeen plan voor de hele kust, maar tweedeverblijvers zijn vanaf 18 mei wél al welkom Bart Huysentruyt

29 april 2020

12u59 0 Blankenberge De kustburgemeesters hebben tijdens een overleg op woensdagochtend nog steeds geen consensus over een algemeen plan voor wie deze zomer vakantie aan zee neemt. Wel bereiden ze zich voor op de komst van tweedeverblijvers vanaf 18 mei én vakantieverhuringen vanaf 8 juni.



De belangrijke vergadering van de kustburgemeesters leverde, zoals verwacht, nog geen akkoord op tussen de tien kustgemeenten over algemene richtlijnen op het strand komende zomer. Voorstellen zoals de strandpas van burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) in Oostende of het schrappen van alle evenementen in Bredene, zijn nog niet weerhouden. “Er is afgesproken om, elke gemeente afzonderlijk, een nota over te maken aan provinciebedrijf Westtoer tegen maandag 11 mei. Westtoer zal dan een algemene nota opmaken waar iedereen mee akkoord gaat, met ook specifieke extra richtlijnen per kustgemeente", zegt West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé.

Wat wel al zeker is, is dat de tweedeverblijvers vanaf 18 mei weer welkom zijn aan de kust. Ook eigenaars van campingverblijven en vissershuisjes mogen weer richting zee. Vanaf 8 juni start dan ook de vakantieverhuur van appartementen weer op. “Het is een gefaseerde aanpak”, zegt Decaluwé. “Elke kustgemeente kan zich daarop voorbereiden.” De gouverneur benadrukt dat de kustgemeenten zelf niks beslissen. “Ook de uiteindelijke nota zal eerst door de Nationale Veiligheidsraad goedgekeurd moeten worden.”