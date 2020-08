Nog meer kleurcodes: Blankenberge voert groen, geel en rood in voor evenementen Bart Huysentruyt

28 augustus 2020

08u18 0 Blankenberge Blankenberge wil dan toch nog evenementen mogelijk maken in 2020. De badstad stelde een draaiboek samen waar organisatoren zich moeten om bekommeren. Voortaan krijgt elk evenement ook een kleurcode.

Groen, geel en rood: dat zijn de kleuren die een evenement in Blankenberge kan krijgen. Een voorbeeld is de komst van de Evanna, het schip van Gert Verhulst en James Cooke. De talkshow op VIER is drie weken te gast in de jachthaven. Er kan publiek komen kijken. “Dit evenement krijgt de kleur geel”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Gert en James werken met bubbels. Ze nodigen dus enkel mensen uit die in hun eigen bubbel blijven. Code geel betekent dat mensen zelf wat verantwoordelijkheid moeten nemen. Ze moeten dus zelf uitmaken of ze volgens de richtlijnen veilig het evenement kunnen bijwonen.”

Een rode kleur is er bijvoorbeeld voor een wedstrijdje kaarten. “Zeker als er een mix is tussen generaties. Dat soort evenementen zal nog een tijdje onmogelijk zijn”, zegt Dumery. “Ik weet dat we al om de oren geslagen worden met kleurcodes, maar dit systeem geeft onze burgers toch ook een stuk duidelijkheid. De cijfers met coronabesmettingen in Blankenberge zijn momenteel goed. Onze inwoners houden zich goed aan de maatregelen. Ik wil dan ook stilaan terug naar het normale leven. Dat kan op deze manier.”