Nog geen duidelijkheid over Bloemencorso: “Maar het ziet er uiteraard niet goed uit” Bart Huysentruyt

16 april 2020

15u02 5 Blankenberge Het zit Blankenberge niet mee. Hun 750ste jubileumjaar dreigt helemaal in het water te vallen tijdens dit coronajaar. Ook de 125ste Bloemenstoet hangt aan een zijden draadje.

Een beslissing over de traditionele afsluiter van de zomervakantie in Blankenberge, op de laatste zondag van augustus, is nog niet gevallen. “Maar op een zonnige dag komen 100.000 mensen kijken", zegt schepen van Toerisme Alfons Monte (N-VA). “Dat is al geen klein evenement meer.” Toch houden ze de deur nog op een kier. “We zullen pas volgende week meer nieuws krijgen van de Nationale Veiligheidsraad. Maar het ziet er uiteraard niet goed uit. Als we deze zomer niet naar het buitenland mogen reizen, zou er wel eens nog meer volk naar de kust kunnen komen. En wat met de toelevering van de bloemen voor de stoet? Die moeten uit Nederland komen, maar zullen ze daar wel bloembollen planten? In Nederland zijn alle corso’s al afgelast.”