Nieuw materiaal voor KSA Blankenberge Bart Huysentruyt

21 mei 2019

20u50 0 Blankenberge Tijdens de slotactiviteit van KSA Blankenberge hebben de leiders het nieuwe materiaal voorgesteld.

Die konden met de steun van de coöperatie CERA aangekocht worden. De jongens van KSA Blankenberge kochten een aanhangwagen en nieuw kookmateriaal. “Dankzij de aankoop van deze aanhangwagen zijn we niet meer verplicht om elke keer ouders te zoeken met een aanhangwagen of een bestelwagen te huren wanneer we materiaal moeten vervoeren”, vertelt financieel verantwoordelijke Bert Vandenbriele van KSA Blankenberge. “Ook het nieuw kookmateriaal is zeer welkom. Als jeugdbeweging hebben wij niet altijd de middelen om te investeren in nieuwe duurzame materialen of producten. Onze vorige kookpotten waren duidelijk versleten.”