Nieuw dossier tegen tweede tafelschuimster uitgesteld: vrouw blijft intussen in de cel voor diefstal Siebe De Voogt

17 september 2019

15u36 0 Blankenberge Een 56-jarige tafelschuimster moest dinsdagmorgen alweer voor de Brugse rechtbank verschijnen. Het dossier tegen Maria L. werd uitgesteld, omdat de vrouw een advocaat wil raadplegen. Intussen verlengde de raadkamer haar aanhouding voor een diefstal die ze deze zomer in Brugge pleegde.

Net als vorige week moest Maria L. (56) dinsdagmorgen opnieuw voor de strafrechter verschijnen. De vrouw blijkt even hardleers als de beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) en stapelt al sinds 1999 de veroordelingen op. In het nieuwe dossier moet ze zich verantwoorden voor een onbetaalde Ricard, die ze nuttigde op de Zeedijk in Blankenberge. Op vraag van L. werd de behandeling van de zaak uitgesteld naar 15 oktober. De vrouw schoof enige tijd terug haar advocaat langs de kant en wil een nieuwe raadsman raadplegen. Nog dinsdagmorgen moest L. ook voor de raadkamer verschijnen in het dossier rond een diefstal in Brugge. Halfweg augustus ging ze aan de haal met wat drank in de Carrefour aan het station. Sindsdien zit de tafelschuimster in voorhechtenis.