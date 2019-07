Nieuw bestuur ziet af van ondergrondse parking op Grote Markt Bart Huysentruyt

03 juli 2019

11u50 0 Blankenberge Het nieuwe stadsbestuur gaat niet door met de plannen voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt in Blankenberge.

“De komende jaren gaan we de Grote Markt wél heraanleggen”, zegt schepen van Openbare Werken Sandy Buysschaert (CD&V). “Daarmee scheppen we duidelijkheid, want er hangt al jaren een zweem van onzekerheid over dit dossier. We hebben de ambitie om van de Grote Markt én de omliggende straten iets moois te maken, waar de horecazaken mee van profiteren. We zetten verder in op het concept zoals in de Weststraat.”

Geen ondergrondse parking betekent ook dat Blankenberge geen extra verkeer wil aantrekken richting haar Grote Markt. “Het is niet meer van deze tijd", zegt Buysschaert. “Bezoekers moeten parkeren op de randparkings en zich niet meer een weg banen in het drukke centrum. Bovendien zou een ondergrondse parking enorm veel geld kosten, omdat we een moerriool moeten verplaatsen. Het belastinggeld van de Blankenbergenaren in een riool gooien, daar passen we voor.”

De Grote Markt biedt nu nog plaats aan driehonderd wagens. In de toekomst zullen dat er drie keer minder zijn. “Er komt een autovrij gedeelte en een zone waar geparkeerd mag worden. Dat betekent dat er grotere terrassen kunnen komen en dat we de tramhalte van het Leopoldpark naar de Grote Markt kunnen verschuiven. Op die manier kunnen we het hele jaar door tweerichtingsverkeer toelaten in de De Smet de Naeyerlaan.” Er zal nu een studiebureau worden aangesteld. Daarna kunnen de werken starten.