Niet iedereen aan zee even begripvol voor coronamaatregelen: “Politie krijgt steeds vaker scheldtirades over zich heen” Bart Boterman

02 juni 2020

16u04 0 Blankenberge De politie aan de kust heeft in het pinksterweekend een betreurenswaardige tendens vastgesteld. “Ondanks het feit dat we bij de coronamaatregelen focussen op sensibilisering in plaats van het uitschrijven van boetes, krijgen de politiemensen op het terrein heel wat bagger en scheldtirades over zich heen.”

Commissaris Philippe Denoyette van de lokale politie Blankenberge bevestigt. “Het handhaven van het ministerieel besluit is niet eenvoudig meer als politieman. Je kan niet iedereen die op de zeedijk en over het strand wandelt, controleren of zij al dan niet aan de kust mogen zijn. Dagjestoeristen zijn immers nog niet toegelaten, maar velen trekken zich daar niets van aan. Ook zonnebaden op het strand is strikt genomen verboden. Alleen wandelen en sporten mag. Maar omdat er niet genoeg politiecapaciteit is, focussen we ons vooral op sensibilisering en preventie”, vertelt Denoyette.

Je wil niet weten welke verwijten onze mensen op het terrein allemaal te horen krijgen. En dat terwijl wij de veiligheid en gezondheid van de burger moeten bewaken Philippe Denoyette, commissaris lokale politie Blankenberge/Zuienkerke

“Als onze patrouilles zien dat de afstandsregels en samenscholingsverboden worden overtreden, dan spreken ze de mensen erop aan. Maar dan stoten we geregeld op onbegrip en volgen scheldpartijen. Niet alleen aan ons adres, maar ook bij de stadswachten. Ook toen er dit weekend te veel volk liep in de Kerkstraat in Blankenberge, werd de straat even afgesloten op burgemeestersbevel. Je wil niet weten welke verwijten onze mensen op het terrein allemaal te horen krijgen. En dat terwijl wij de veiligheid en gezondheid van de burger moeten bewaken. Het is niet altijd even prettig werken, dat kan ik verzekeren. Om nog maar te zwijgen wat allemaal verschijnt op de sociale media over de politie”, aldus commissaris Denoyette van de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke.

Minderheid

Ook in de politiezone Westkust (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort) worden scheldtirades voor de patrouilles op het terrein bevestigd. “De meeste mensen op de zeedijk en in de winkelstraten hielden zich netjes aan de maatregelen. Toch zijn we enkele keren moeten tussenkomen, omdat samenscholingsverboden en afstandsregels niet werden gerespecteerd. De focus ligt op sensibilisering en niet op boetes. Toch gebeurt het meer dan vroeger dat onze mensen worden uitgescholden als ze overtreders aanspreken. Gelukkig spreken we nog over een minderheid”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de lokale politie Westkust.

In groep frieten eten en bier drinken

Dertien mensen uit het Brusselse kregen overigens wél een proces-verbaal. “Ze waren samen komen kitesurfen en dat is in principe toegelaten. Achteraf zaten ze evenwel nog de hele namiddag op het Koningsplein frieten te eten en bier te drinken, bovendien veel te dicht bij elkaar. Dat is uiteraard verboden. De interventie stootte op heel wat onbegrip bij het groepje en er ontstonden verhitte discussies met onze patrouille. Uiteindelijk zijn er dertien processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op het samenscholingsverbod. Wie niet wil luisteren, krijgt dus wél een pv. Maar over het algemeen kijken we toch positief terug op afgelopen weekend”, aldus Deburchgraeve.

De overgrote meerderheid gedraagt zich, al heb je natuurlijk altijd mensen die verwijzen naar een politiestaat en dergelijke meer. Het gaat dan, lijkt mij, om mensen die niet weten wat een politiestaat precies is Philip Caestecker, korpschef lokale politie Oostende

Philip Caestecker, korpschef van de lokale politie Oostende, kent het probleem van de scheldpartijen tegen de politie. “De overgrote meerderheid gedraagt zich en begrijpt de maatregelen, al heb je natuurlijk altijd mensen die verwijzen naar een politiestaat en dergelijke meer. Het gaat dan, lijkt mij, om mensen die niet weten wat een politiestaat precies is. Ik herhaal het nogmaals: wij maken de wetten niet, maar moeten ze wel handhaven. Mensen moeten dat leren begrijpen”, zegt Caestecker.

Volgens hem is evenwel geen karrenvracht aan inbreuken vastgesteld. “Er zijn wel enkele pv’s opgesteld voor flagrante overtreders. Zo verkochten bepaalde horecazaken toch drank aan voorbijgangers, ook al moeten die nog steeds dicht blijven volgens het ministerieel besluit. Als de uitbaters nu nog niet weten dat ze gesloten moeten blijven, dan weet ik het niet meer”, aldus Caestecker.