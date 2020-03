Nachtophalingen starten dit jaar

pas vanaf 20 april Bart Huysentruyt

25 maart 2020

11u00 0 Blankenberge De nachtelijke afvalophalingen, die in Blankenberge traditioneel starten in de paasvakantie, zijn uitgesteld tot 20 april.

De nachtophalingen zorgen voor minder hinder voor zowel de inwoners en de toeristen als voor de afvalladers. “Door het coronavirus mogen niet-inwoners niet meer naar de kust komen, dus valt de noodzaak voor nachtophaling voorlopig weg, evenals de nood aan extra ophalingen”, zegt schepen van Afvalbeheer Sandy Buysschaert (CD&V).

“Naast de afwezigheid van kustbezoekers, heeft het coronavirus een impact op de dagelijkse werking van de afvalophaaldienst bij IVBO en moet het beschikbare personeel zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Daarom start de nachtinzameling in Blankenberge dit jaar later en vallen de extra ophalingen weg.”

De nachtinzameling zou volgens de afvalkalender starten op maandag 30 maart. In overleg met het schepencollege werd de startdatum uitgesteld naar maandag 20 april. Tot dan wordt de afvalinzameling in Blankenberge in beide zones volgens het dagregime voortgezet.