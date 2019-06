Muziekstopuur na 17 jaar afgeschaft in Blankenberge Er zijn nog nauwelijks danscafés, dus is ook de politieverordening achterhaald, zegt de stad Bart Huysentruyt

18 juni 2019

17u04 0 Blankenberge Het muziekstopuur, waarbij horecazaken in Blankenberge maar tot 3 uur ‘s nachts muziek mogen spelen, wordt na 17 jaar geschrapt. De maatregel moest destijds de geluidsoverlast in de uitgaansbuurt bestrijden, maar die buurt is verdwenen. En dus ook de achterhaalde maatregel. “We verwachten geen problemen”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

De Blankenbergse gemeenteraad maakt volgende week kennis met een aantal gewijzigde politieverordeningen. Eén ervan is het fel gecontesteerde muziekstopuur. Dat werd in 2002, onder toenmalig burgemeester Ludo Monset ingevoerd, na klachten over lawaaioverlast in de drukke Casinostraat. Die uitgaansbuurt bestond toen nog uit vijf danscafés, waar toeristen en jongeren tot in de late uurtjes kwamen fuiven. Vorig jaar gingen de uitgewoonde danscafés tegen de vlakte. Ze maken plaats voor een prestigieus woonproject. Met het verdwijnen van de drukke uitgaansbuurt, is nu ook het muziekstopuur niet langer nodig. Zo oordeelt het nieuwe stadsbestuur. “Het muziekstopuur heeft zijn deugdelijkheid in het verleden bewezen", zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “In realiteit mochten danscafés nog tot maximum 3 uur muziek spelen. Daarna moest die onherroepelijk uit, maar mochten de cafés wel openblijven. In de praktijk sloten ze toch, omdat een danscafé zonder muziek nog weinig aantrekkingskracht heeft. In de zomer konden ze muziek blijven draaien tot 6 uur, als ze daarvoor een vergunning hadden. De meesten vroegen die ook aan.”

De maatregel heeft volgens horeca-uitbaters ook veel kapot gemaakt in Blankenberge. Zo is er van een echt uitgaansleven in de badstad al lang geen sprake meer. De Circosia is nog één van de weinige overgebleven danscafés in Blankenberge. “Slechter dan deze situatie kan niet", reageert uitbater Sven Vermoortele. “De jeugd gaat nu naar Oostende of Knokke. Er zal nog meer nodig zijn om hier weer dynamiek te krijgen.”

Volgens burgemeester Daphné Dumery zal het afschaffen van het muziekstopuur niet voor problemen zorgen. “We gaan rond de tafel zitten met alle horeca-uitbaters in Blankenberge. Het nachtelijk lawaai is niet zozeer meer een aandachtspunt. Ook dagzaken krijgen van hun buren wel eens de wind van voren. Denk aan Pand 18 dat moest sluiten door klachten van de buren. Dat soort zaken moeten we absoluut vermijden. We willen tegen 1 oktober een reglement klaar hebben, waarbij we in overleg met de horeca-uitbaters specifieke muziekmaatregelen nemen. In hun eigen belang, want we weten tot wat burenprotest kan leiden.”

Is dat niet een beetje werken à la tête du client? “Neen, dat is negatief voorgesteld. We willen net meer dynamiek in Blankenberge krijgen.”