Moashpotten winnen persprijs op Blankenbergs carnaval Bart Huysentruyt

28 februari 2020

19u37 0 Blankenberge In Blankenberge zijn de jaarlijkse carnavalprijzen uitgereikt. De persprijs ging naar De Moashpotten.

‘Je zoe beter meelopen in de stoet, in platse van ip café te zitn me jen hoed’: dat was het thema waarmee De Moashpotten hun eigen carnavalsbeleving op de korrel namen. Daar kon de pers dus blijkbaar wel mee lachen, want de groep vol jongeren liep met een fruitpers de carnavalstent buiten. Dat is de ludieke prijs die vast hangt aan de persprijs, uitgereikt door Bart Huysentruyt. De journalist van deze krant koos de fruitpers zorgvuldig uit. Bij de wagens won de groep De Pekkers, bij de groepen was de eerste prijs voor Kanong.