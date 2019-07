Minstens vier slachtoffers bij inbraken op pleziervaartuigen in jachthaven Mathias Mariën

18 juli 2019

07u05 0 Blankenberge In de jachthaven van Blankenberge zijn verschillende booteigenaars het slachtoffer geworden van een inbraak.

Minstens vier eigenaars kregen ongewenst bezoek over de vloer. Dat aantal kan nog oplopen, aangezien niet iedereen dagelijks naar zijn of haar boot komt kijken. De daders gingen telkens aan de haal met allerhande technisch materiaal zoals plotters en toerentellers. De politie onderzoekt de zaak en kreeg camerabeelden overhandigd die mogelijk meer duidelijkheid brengen. Hoe de daders wegvluchtten is evenwel niet zeker, aangezien ze zowel via het water als land konden toeslaan.