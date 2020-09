Meisje (14) lichtgewond na aanrijding op fiets Mathias Mariën

30 september 2020

09u11 0 Blankenberge Langs de Vredelaan in Blankenberge is woensdagochtend een 14-jarig meisje lichtgewond geraakt bij een ongeval.

De tiener was met haar fiets op weg naar school toen ze even na 8 uur in aanrijding kwam met een wagen. De hulpdiensten snelden ter plaatse en dienden het meisje de eerste zorgen toe. Ze werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie stelde proces-verbaal op en onderzoekt de juiste omstandigheden van het ongeval.