Mannenkoor ‘Kring der XX’ uitgezongen na 120 jaar Bart Huysentruyt

17 november 2019

08u47 0 Blankenberge De laatste zeventien zangers van het mannenkoor Kring der XX hebben zondag afscheid genomen. Het koor heeft, ondanks een oproep voor meer jonge zangers, besloten er na 120 jaar een punt achter te zetten.

“We eindigen in schoonheid”, zegt zanger Luc Henau. “De gemiddelde leeftijd van de zangers schommelt tussen de 75 en 80 jaar. Dan weet je ‘t wel.” Het voorbije jaar deden de zangers nog een oproep om jonge mannen aan te trekken, maar dat werd geen succes. “We zijn ook een kerkkoor en dat spreekt niet aan”, zegt Henau. “Jongeren willen zich daar niet meer mee identificeren. En dat is ook begrijpelijk. Het is jammer dat we er na zovele jaren de stekker uittrekken, maar het is nu eenmaal zo.” Hoogtepunten waren optredens in Engeland, Het Witte Paard of in Noord-Frankrijk. “De laatste weken waren emotioneel. De laatste repetitie en uiteindelijk het laatste optreden in de Sint-Rochuskerk... We gaan nog één keer samen eten en dan is het onherroepelijk voorbij.”