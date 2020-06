Man wordt vrijgesproken voor verspreiding van haatboodschappen tegen joden: “Geen aanzetten tot terrorisme” Siebe De Voogt

29 juni 2020

12u03 0 Blankenberge Een 42-jarige Syriër uit Blankenberge is door de correctionele rechtbank in Brugge vrijgesproken, nadat hij op sociale media haatboodschappen verspreidde over joden. Volgens de rechtbank maakte Abdul H. zich daarmee niet schuldig aan het aanzetten tot terrorisme.

De veertiger is sinds 2015 in België en heeft hier zijn leven opgebouwd. Hij volgde een inburgeringscursus en heeft een eigen woning in Blankenberge. Toch kwam hij in het vizier van het gerecht. De politie kreeg op 24 oktober 2019 via een anonieme bron een link naar een Facebookfilmpje, dat gemaakt was door Abdul H. De man drukte in de beelden zijn haat uit tegenover joden. De uitlezing van zijn Facebookprofiel maakte volgens de Staatsveiligheid duidelijk dat H. anti-joods was, maar oproepen tot geweld deed de man niet. Zijn visie strookte volgens de speurders niet met die van jihadistische groeperingen, zoals Islamitische Staat.

Toch bracht het federaal parket Abdul H. voor de rechter voor het aanzetten tot terrorisme. De man riskeerde veertig maanden cel, maar werd maandagmorgen vrijgesproken. “Hij zette niet aan tot het plegen van terroristische misdrijven. De beklaagde verwierp meermaals uitdrukkelijk het gebruik van geweld”, oordeelde de rechtbank.