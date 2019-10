Man wordt niet geïnterneerd na poging tot doodslag op vriendin, maar moet voor rechter verschijnen Siebe De Voogt

23 oktober 2019

13u37 0 Blankenberge Een dertiger uit Blankenberge wordt niet geïnterneerd na een poging tot doodslag op zijn vriendin. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het parket had om die internering gevraagd. T.G. moet zich binnen een drietal weken voor de rechter verantwoorden.

Het koppel dertigers kreeg het op woensdag 21 augustus aan de stok met elkaar in hun appartement in Blankenberge. De situatie liep zodanig uit de hand, dat T.G. zijn vriendin naar de keel vloog. Op basis van de verschillende verklaringen gaat het gerecht er vanuit dat hij de vrouw probeerde te wurgen. Het slachtoffer verweerde zich met een mes en minimaliseerde de wurgpoging. Toch sloeg de politie T.G. in de boeien. Hij werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en zit sindsdien in de gevangenis. Naar eigen zeggen had hij niet de bedoeling om z’n vriendin te doden, maar wilde hij haar enkel doen zwijgen. Een gerechtspsychiater kwam recent tot de conclusie dat T.G. ontoerekeningsvatbaar is, voornamelijk door zijn alcoholmisbruik. Het parket vorderde de internering van de man, maar daar ging de raadkamer woensdag niet op in. T.G. werd naar de correctionele rechtbank verwezen voor poging tot doodslag. Zijn proces gaat normaal binnen een drietal weken van start.