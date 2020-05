Man wordt na half jaar voorhechtenis vrijgesproken voor vermeend misbruik van schoonzusje Siebe De Voogt

Een 27-jarige man uit Blankenberge is vrijgesproken voor de vermeende verkrachting en aanranding van zijn 12-jarige schoonzusje. J.G. zat al een half jaar in voorhechtenis en mag maandagavond de gevangenis verlaten. Hij werd wél veroordeeld voor weerspannigheid bij zijn arrestatie, maar kreeg daarvoor geen straf opgelegd.

De vader van het 12-jarig meisje trok op 5 november vorig jaar naar de politie met het verhaal dat zijn dochter meermaals misbruikt was door de partner van haar oudere zus. Toen het meisje bij haar zus bleef overnachten, zou ze bij J.G. in bed hebben moeten slapen. De man zou haar daarbij telkens opnieuw betast hebben. De politie nam een videoverhoor af van het meisje en daarin bevestigde ze het verhaal van haar vader. Ze vertelde dat haar schoonbroer tijdens de logeerpartijtjes telkens naakt sliep en haar misbruikte.

Vrijspraak

J.G. werd op 8 november in de boeien geslagen door vier inspecteurs van de politie Blankenberge-Zuienkerke, maar gedroeg zich bij zijn arrestatie bijzonder agressief. Hij gaf tijdens zijn verhoor toe dat zijn schoonzusje soms bij hem in bed sliep of bij zijn partner, maar benadrukte dat hij steeds kleren droeg. Van enig misbruik was volgens de man geen sprake. Toch besliste de onderzoeksrechter om de Blankenbergenaar aan te houden op verdenking van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en weerspannigheid. Ook op zijn proces bleef J.G. zijn onschuld uitschreeuwen. Hij gaf wél toe dat hij bij zijn arrestatie uitgevlogen was tegen de agenten.

De rechter stelde maandagmorgen vast dat er te veel twijfel is om J.G. te veroordelen. Zo stelde de dokters geen letsels vast bij het vermeende slachtoffer en zijn er verder geen objectieve gegevens die haar verhaal staven. J.G. werd dan ook vrijgesproken voor de verkrachting en aanranding. Voor de weerspannigheid legde de rechter de Blankenbergenaar geen straf op. Hij mag maandagavond zo na 6 maanden voorhechtenis de gevangenis verlaten.