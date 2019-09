Man voorwaardelijk vrijgelaten na ammoniakincident met politie Siebe De Voogt

03 september 2019

13u57 7 Blankenberge Een 30-jarige man uit Blankenberge heeft twee maanden in de cel gezeten voor slagen en verwondingen tegenover de politie. D.E. vloog net voor de zomer achter de tralies, nadat een agent bedwelmd raakte door ammoniak tijdens een interventie in zijn appartement.

Een ploeg van de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke werd kort voor de zomer naar het appartement van D.E. geroepen. De man was dronken en zorgde voor overlast. Hij zou onder meer rotte eieren naar het appartement van zijn overbuur geworpen hebben. Toen de politie voor de flat van E. stond, merkten ze plots een doordringende geur op. Onder de voordeur van het appartement was een plas ammoniak gelopen. Eén agent zou bedwelmd geraakt zijn door de geur. D.E. werd opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van slagen en verwondingen tegenover de politie.

Volgens zijn verklaringen was het ganse incident een ongeluk. De man was naar eigen zeggen z’n gang aan het schilderen en had daarom een bus met ammoniak op de grond gezet. Door zijn overmatige alcoholgebruik zou de bus per ongeluk omver gevallen zijn, toen de politie voor de deur stond. Na twee maanden voorhechtenis liet de raadkamer D.E. dinsdagmorgen vrij onder voorwaarden. Hij moet zich onder meer laten begeleiden voor zijn drugs- en alcoholprobleem.

De man is geen onbekende voor het gerecht. Op 21 maart 2016 kreeg hij in de rechtbank van Brugge nog 1 jaar cel met uitstel voor een joyride met een ambulance. Twee jaar eerder was hij aan de haal gegaan met het voertuig, toen de ambulanciers zich in een woning over een patiënt ontfermden. Met blauwe zwaailichten aan reed D.E. door de straten van Blankenberge. Pas een kilometer verder kon een andere ambulance de man staande houden. Ook toen bleek hij onder invloed van alcohol.