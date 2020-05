Man steekt partner neer met steakmes tijdens valentijnsetentje in Grieks restaurant: parket vordert 4 jaar cel Siebe De Voogt

14 mei 2020

11u59 12 Blankenberge Een 52-jarige man uit Blankenberge hangt 4 jaar cel boven het hoofd voor een poging tot doodslag op z'n ex-vriendin. Jacques V. stak de vrouw vorig jaar met een steakmes neer in een Grieks restaurant. Hij beweert dat hij niet de bedoeling had om haar te doden. “Mijn cliënt lag gewoon in de knoop met z'n gevoelens”, pleitte zijn advocaat.

Wat voor veel geliefden de mooiste dag van het jaar is, werd vorig jaar een nachtmerrie voor een Oostendse vrouw. Het slachtoffer vormde al 6 jaar een koppel met Blankenbergenaar Jacques V. (52). De relatie tussen beiden verliep echter vrij turbulent. V. verdacht zijn partner ervan iets te hebben met haar buurman en was zelf dan weer verliefd op een andere vrouw. Op Valentijnsdag vorig jaar was de relatie tussen V. en het slachtoffer zo goed als beëindigd. De vijftiger besloot een etentje te regelen in een Grieks restaurant in Blankenberge. Hij wilde de plooien glad strijken en voortaan als vrienden door het leven gaan.

Poging tot doodslag

De avond verliep echter niet zoals gehoopt. “Iedereen in het restaurant merkte de spanningen op aan tafel”, vertelde de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Na veel ruzies en discussies wilde de beklaagde gaan afrekenen. Aan de bar kwam het opnieuw tot een dispuut met het slachtoffer. Een werknemer van de zaak zag hem een steekbeweging maken en kort nadien een steakmes op de grond liggen. Het slachtoffer zeeg neer en de beklaagde nam de benen.” Jacques V. kon kort nadien worden opgepakt. In een telefoontje naar de politie gaf hij toe dat hij z’n partner had neergestoken. Vreemd genoeg vertelde hij het verhaal ook telefonisch aan enkele ex-partners. Het slachtoffer liep een steekwonde van 3 centimeter op in de buik en raakte lichtgewond. Ze mocht dezelfde avond nog het ziekenhuis verlaten.

14.000 euro

Het parket bracht Jacques V. donderdagmorgen voor de rechter voor poging tot doodslag en vorderde een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar. De Blankenbergenaar betwist dat hij het slachtoffer om het leven wilde brengen. “Mijn cliënt greep een mes dat daar in de omgeving lag en stak echt niet hard”, pleitte zijn advocaat Kris Vincke, die om een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen vroeg. “Had hij met volle kracht gestoken, was de wonde dieper geweest dan 3 centimeter. Hij heeft op geen enkel moment een doodswens geuit en lag gewoon in de knoop met z'n gevoelens. Ik vraag een straf gekoppeld aan voorwaarden.”

Jacques V. werd in 2013 al eens veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden voor intrafamiliaal geweld. In het nieuwe dossier kent de man op 11 juni z’n straf. Z’n ex-partner stelt zich burgerlijke partij en vordert een schadevergoeding van 14.000 euro.