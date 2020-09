Man riskeert 37 maanden cel voor aanranding van stiefzoon en nichtje Siebe De Voogt

14 september 2020

15u24 2 Blankenberge Een 45-jarige man riskeert in de Brugse rechtbank 37 maanden cel voor de aanranding van zijn toenmalige stiefzoon en zijn nichtje. P.D. ontkent de feiten ten stelligste.

De bal ging aan het rollen toen een jongeman op 27 augustus 2012 naar de politie stapte. Hij verklaarde dat hij zijn broer en stiefvader negen jaar eerder naakt had aangetroffen in bed. Het slachtoffer ontkende aanvankelijk het misbruik, maar legde op 11 maart 2016 alsnog verklaringen af. De man stelde dat hij tussen 2000 en 2005 meermaals aangerand werd in hun woning in Blankenberge. De man was amper elf jaar oud toen het misbruik van start ging. Op 6 oktober 2015 volgde nog een tweede aangifte tegen P.D. De stiefvader van een zevenjarig meisje verklaarde dat zij in april dat jaar betast werd tijdens een logeerpartijtje bij haar nonkel in Brugge.

Volgens het openbaar ministerie werd P.D. in 1999 door de rechtbank in Leuven al eens veroordeeld voor de aanranding van drie tienerjongens. “Dit is een recidiverende pedofiel met een uitgesproken voorkeur voor jonge jongens”, stelde procureur Fien Maddens. De beklaagde sprak tijdens de zitting van een soort samenzwering tussen de families van de slachtoffers. Zijn advocaat Stijn Leliaert benadrukte dat de man ook na de vermeende feiten nog een goed contact had met zijn nichtje en haar familie. Zo zou hij de dag zelf nog met het meisje naar het strand zijn geweest. Ook de aanranding van zijn toenmalige schoonzoon ontkent P.D. met klem. Volgens de verdediging zijn die feiten mogelijk zelfs verjaard.

Vonnis op 12 oktober.