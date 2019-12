Man naar rechter nadat hij vrouw in oog schoot met loodjesgeweer: slachtoffer is deel van haar zicht kwijt Siebe De Voogt

20 december 2019

16u03 4 Blankenberge Een 35-jarige Bruggeling moet begin volgend jaar voor de rechter verschijnen voor een schietincident met een loodjesgeweer. Dat heeft de raadkamer beslist. Kenneth B. schoot in Blankenberge een vrouw in haar oog. Het slachtoffer zal voor de rest van haar leven een deel van haar zicht kwijt zijn.

De feiten speelden zich op zondag 22 september af in het appartement van een vriendin van Kenneth B., bij wie hij verbleef. Volgens de verklaring van de Bruggeling bleef het slachtoffer ’s nachts aandringen om binnengelaten te worden. Ze zou drugs hebben willen kopen. B. liet de vrouw uiteindelijk binnen, maar greep plots naar zijn loodjesgeweer. Hij verklaarde aan de politie dat hij haar gewoon wilde bang maken, maar vergeten was dat het wapen nog geladen was.

Het slachtoffer werd bij het schietincident in het oog geraakt en is definitief een deel van haar zicht kwijt. Binnen een drietal weken moet B. voor de rechter verschijnen. Minstens tot dan blijft hij in de cel. De man is geen onbesproken blad meer. Recent kreeg hij nog een effectieve celstraf van 18 maanden opgelegd voor vier feiten van verboden wapendracht.