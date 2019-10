Man krijgt 80 uren werkstraf voor vechtpartij tijdens WK-match van Rode Duivels Siebe De Voogt

18 oktober 2019

13u58 1 Blankenberge Een 28-jarige man uit Blankenberge moet een werkstraf van 80 uren uitvoeren, nadat hij vorig jaar een vuistslag uitdeelde in Blankenbergs café. Het slachtoffer liep schade op aan zijn tanden en krijgt voorlopig 5.000 euro toegekend.

Zowel M.D. als zijn slachtoffer gingen vorig jaar op groot scherm kijken naar een WK-match van de Rode Duivels in een café in Blankenberge. “Beklaagde was al de ganse avond redelijk wild”, pleitte de advocaat van de burgerlijke partij. “De vader van mijn cliënt had al tot drie keer toe problemen met hem en wilde de zaak verlaten. Toen beklaagde hem achterna ging, kwam z’n zoon tussen.” M.D. gaf de jongeman een vuistslag op z’n mond. De gevolgen waren zwaar. “Mijn cliënt verloor een tand en twee anderen zaten volledig los. Hij werd onmiddellijk naar de spoedafdeling overgebracht en kreeg daar een tijdelijke prothese. De kosten van de volledige behandeling ramen we op 37.000 euro.” M.D. werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor slagen en verwondingen. Vrijdagmorgen kwam hij weg met een werkstraf van 80 uren. De financiële kater voor de man zal wellicht veel groter zijn. Het slachtoffer vraagt immers een schadevergoeding van 37.000 euro. De rechter kende hem voorlopig 5.000 euro toe. Op 21 februari wordt het burgerlijk luik van de zaak verder behandeld.