Man krijgt 15 maanden cel voor hallucinante achtervolging met snelheden tot 140 km/uur Siebe De Voogt

09 maart 2020

14u26 0 Blankenberge Een 31-jarige man uit Brugge heeft een effectieve celstraf van 15 maanden gekregen voor een Een 31-jarige man uit Brugge heeft een effectieve celstraf van 15 maanden gekregen voor een hallucinante achtervolging op Kerstdag in Blankenberge. A.L. haalde in een BMW met gestolen nummerplaten snelheden tot 140 km/uur. In een poging om hem te stoppen raakte een hoofdinspecteur ernstig gewond aan z’n hand.

De namiddag van de feiten registreerde een ANPR-camera een BMW met gestolen nummerplaten. Een politiepatrouille kon de wagen staande houden in de Vredelaan. Toen twee inspecteurs de boorddocumenten van de bestuurder wilden controleren, raasde die ervandoor. “Er ontspon zich een heuse achtervolging door de Blankenbergse Steenweg en omliggende straten”, vertelde de procureur in de Brugse rechtbank. “Het was hallucinant wat de politie allemaal moest ondernemen om hem staande te houden. Ze hebben hem tweemaal proberen klemrijden, maar evenveel keer slaagde hij erin te ontkomen. De beklaagde ramde de zijgevel van een woning en veroorzaakte meerder ongevallen met stoffelijke schade.”

Hoofdinspecteur gewond

Tijdens z’n vlucht haalde A.L. snelheden tot 140 km/uur en dat binnen de bebouwde kom. In het Duinenpad in Zeebrugge probeerde de politie hem een derde keer te doen stoppen. “Een hoofdinspecteur ging naast de weg staan en sloeg een zijraam van de wagen kapot met zijn wapenstok. Net op dat moment scheurde de beklaagde opnieuw weg. De hoofdinspecteur bleef met zijn hand hangen aan het kapot geslagen raam en raakte serieus gekwetst.” De BMW was tijdens de achtervolging zwaar beschadigd geraakt en viel uiteindelijk stil in de Mercatorstraat in Zeebrugge. A.L. sloeg te voet op de vlucht en werd uiteindelijk overmeesterd in de Bastenakenstraat. Hij stond op het moment van de feiten onder voorwaarden na feiten van intrafamiliaal geweld in Brussel.

A.L. leek zich niet al te veel aan te trekken van de feiten en kwam niet opdagen voor z’n proces. De gewonde hoofdinspecteur kreeg maandagmorgen voorlopig 750 euro schadevergoeding toegekend. De rechter stelde een deskundige aan om zijn precieze schade te begroten. De man is intussen opnieuw aan het werk.