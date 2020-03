Man blijft in de cel voor brandstichting in kelder van appartementsgebouw

Blankenberge

Een 29-jarige Bruggeling blijft een maand langer in de cel op verdenking van brandstichting in een appartementsgebouw in Blankenberge. Dat heeft de raadkamer beslist. In de nacht van 1 op 2 november moesten na de brand vijf bewoners naar het ziekenhuis worden overgebracht, omdat ze te veel rook binnenkregen.